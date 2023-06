Tremonti, la rivelazione sul "golpe" del 2011: ecco chi ha mosso i fili

13 giugno 2023 a

Giulio Tremonti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di quello che Silvio Berlusconi definiva il golpe del 2011. “Io resto convinto che la celebre coppia Angela Merkel e Nicolas Sarkozy abbia contribuito fattivamente allo spread italiano”, ha dichiarato l’ex ministro. “La storia è lì da vedere - ha aggiunto - se lei legge la relazione della Banca d’Italia del 2011, governatore Mario Draghi, ha un certo quadro. Tutt’altro che negativo”.

“Nella relazione - ha spiegato Tremonti - si legge che la gestione del bilancio era stata prudente, che le correzioni necessarie sono inferiori a quelle richieste a molti altri paesi, che le misure adottate avevano un senso rispetto all’obiettivo di pareggio di bilancio... Chi aveva scritto quella relazione, circa un mese più tardi ha firmato l’esatto opposto. Il governo Berlusconi è caduto per la lettera firmata dai governatori uscente e entrante della Bce su ispirazione di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy”.

Tremonti ha poi smentito le dicerie sul suo conto: si diceva che fosse lui a tenere i cordoni della borsa serrati quando Berlusconi avrebbe voluto allargarli. “Non è vero - ha dichiarato l’ex ministro - nel 2008, avendo previsto la crisi in arrivo, nel programma del Popolo delle libertà c’era scritto che la crisi in arrivo sarebbe stata anche più grave del previsto, e il programma di governo avrebbe dovuto essere determinata da quella prospettiva. E per tre anni è stato così”.