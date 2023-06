Massimo Boldi e Antonio Razzi, schiaffo ad Arcore: "Voi non entrate"

14 giugno 2023 a

Antonio Razzi e Massimo Boldi sono andati a Villa San Martino ad Arcore per un ultimo saluto a Silvio Berlusconi ma non sono stati fatti entrare, come mostra un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera. "Io vengo dalla Svizzera e sono molto preciso. Sapevo che non ci avrebbero fatti entrare perché avevo telefonato. Mi hanno risposto: 'Non possiamo fare entrare lei, altrimenti tutta l’Italia vuole entrare'. E io non ho voluto insistere", spiega l'ex senatore di Forza Italia che racconta l'imbarazzo di quel momento al telefono.

La camera ardente del Cavaliere infatti è riservata ai familiari e a pochi amici stretti selezionati dalla famiglia Berlusconi. Tra i quali, evidentemente non rientrano Razzi e Boldi. "Avevo già saputo al telefono dalla segreteria che non facevano entrare nessuno, eccetto i familiari stretti. Non avevo intenzione di andare lì per farmi intervistare come ha fatto Massimo", spiega Razzi. "Io sono andato per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare per forza. Domani (oggi 13 giugno, ndr) invece sarò in chiesa per il funerale".

"Berlusconi era, ed è, un mio amico. Lo vado a trovare come se fosse vivo", aveva detto ai microfoni di Lapresse Massimo Boldi mentre si trovava davanti a Villa San Martino: "Lui era un barzellettiere straordinario, un grande cantante", ha detto l'attore comico.