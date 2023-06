Berlusconi, vergogna subito dopo i funerali: proprio davanti al Duomo...

15 giugno 2023 a

Vergogna al termine dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Ieri, dopo la cerimonia, si è verificato un episodio incredibile all'esterno del Duomo: una folla numerosa, accorsa in piazza per rendere omaggio all'ex presidente del Consiglio, è stata avvistata e filmata mentre trafugava i fiori del funerale.

Video su questo argomento "Condoglianze alla famiglia anche da Zuppi": il Monsignor Delpini ai funerali di Berlusconi

Quando il feretro dell'ex leader azzurro ha lasciato piazza Duomo in direzione di Arcore, moltissime persone si sono avvicinate alla cattedrale e si sono avventate sulle corone di fiori inviate da amici, parenti e politici. In molti hanno deciso di staccare dei fiori per portarli via, forse in ricordo del Cav. Qualcuno, come si vede nei video finiti sui social, avrebbe addirittura creato dei veri e propri bouquet.

Alla fine le corone destinate al Cav sono apparse spoglie. Se qualcuno ci ha visto un gesto d'affetto nei confronti di Berlusconi, qualcun altro invece l'ha considerato come un gesto poco carino e poco adatto alla situazione. Nel bene o nel male, comunque, tutti ne hanno parlato sui social. "Secondo voi è normale?", ha scritto l'account "Milano Bella Da Dio" su Instagram. Qualcun altro invece ha provato a difendere i turisti e i passanti autori del gesto: "Sono fiori che sarebbero appassiti e poi buttati, un ricordo di Silvio, non ci trovo niente di male...".