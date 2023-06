Vincenzo De Luca, altro schiaffo a Schlein: "Bene il governo sull'abuso d'ufficio"

16 giugno 2023 a

a

a

La riforma della giustizia firmata Carlo Nordio trova sostegno anche tra le opposizioni. E questa volta non nel Terzo Polo. A complimentarsi ci pensa niente di meno di Vincenzo De Luca. È lui, governatore campano, a dissociarsi ancora una volta dalla linea del Pd. E, in particolar modo, da Elly Schlein con cui non scorre buon sangue. "È stata presentata una proposta di eliminazione dell'abuso in atto d'ufficio insieme ad altre misure - sono proposte e non ancora leggi - che riguardano il mondo della giustizia. Credo che sia importante e positiva l'iniziativa assunta dal governo" commenta in diretta su Facebook in quello che sembra un vero e proprio endorsement.

Video su questo argomento De Luca lascia il Pd? La frase sibillina di Boschi: cosa sa

Ma non finisce qui: "Nel caso dell'abuso in atto d'ufficio - tiene a precisare il dem - sono dieci anni che mi batto contro questa ipotesi di reato e la legge severino. Nel caso dell'abuso in atto d'ufficio abbiamo sentito che vi sono stati 5mila provvedimenti giudiziari aperti e 18 condanne. Il problema è parlare dei 5mila cittadini italiani, amministratori pubblici, governanti, che hanno visto la loro vita rovinata perché il livello di imbarbarimento del sistema giudiziario in Italia è tale che un avviso di garanzia ti rovina l'esistenza. C'è un rapporto malato che si è costruito tra alcune procure e il mondo dell'informazione". Quanto basta a far pensare a De Luca che "sia stata presa un'iniziativa importante da parte del governo - osserva De Luca -. Ovviamente è una proposta, dobbiamo vedere la sua conclusione a livello parlamentare".

"Sta per lasciare il Pd, ecco dove andrà": tam-tam impazzito, De Luca spiazza la Schlein

Ancora una volta, dunque, De Luca va per la sua strada. Già nei giorni scorsi il governatore sulla linea della nuova segretaria dem non aveva avuto parole al miele. "Lavoro con Schlein? No, vedremo sulle battaglie per il Sud", aveva tuonato lasciando addirittura presagire una sua uscita dal Pd.