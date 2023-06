Pier Silvio Berlusconi, il sondaggio scuote Forza Italia: cosa svelano le cifre

19 giugno 2023 a

a

a

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, come vi abbiamo anticipato, si rincorrono le voci sui nomi per una candidatura alle suppletive per sostituire il Cav in Senato. I nomi in pole sono tanti ma le indiscrezioni parlano anche del nome di Adriano Galliani ma anche di quello di Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest e numero uno di Mondadori, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe ricevuto forti pressioni per una candidatura al Senato. Ma per il momento la primogenita di Berlusconi avrebbe spento l'ipotesi preferendo il suo lavoro di manager. E così le indiscrezioni parlano anche di possibili impegni in politica ad esempio per il più piccolo dei figli del Cav, Luigi Berlusconi o anche per il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ribadiamo ancora una volta che da parte della famiglia Berlusconi non ci sono stati annunci di discese in campo. Ma un sondaggio di Quorum per Sky Tg24 dà un po' l'idea di quello che davvero pensano gli elettori di Forza Italia (e non solo) sull'eredità politica del Cavaliere.

Alla domanda "chi potrebbe essere l'erede politico di Berlusconi?", il 20 per cento degli intervistati ha risposto Giorgia Meloni, il 9 per cento Pier Silvio Berlusconi, il 12 per cento Antonio Tajani, il 7 per cento Marina Berlusconi. Ma se a parlare sono gli elettori di Forza Italia, le cose cambiano (e di molto).

Il primo "miracolo" di Berlusconi: tra 7 giorni la fine della Schlein, ecco cosa accadrà

Al primo posto c'è sempre il premier Giorgia Meloni con il 24 per cento delle preferenze, al secondo posto però, con una percentuale consistente del 20 per cento, c'è Pier Silvio Berlusconi. Al terzo posto poi c'è Antonio Tajani con l'11 per cento affiancato da Carlo Calenda. Poi Marina Berlusconi con il 9 per cento e Matteo Salvini con il 5 per cento delle preferenze. Insomma il dato è interessante: per gli elettori di Forza Italia sul podio degli eredi del Cav c'è Pier Silvio Berlusconi. Una dato da non sottovalutare...