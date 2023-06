Carlo Nordio: "Tasse? impossibile anche per un imprenditore onesto"

19 giugno 2023 a

Carlo Nordio, intervenendo al convegno "Il sistema sanzionatorio nella riforma tributaria" organizzato al Milano Luiss Hub, torna su uno dei problemi tutto italiano: le tasse. "La nostra legislazione tributaria è piena di ossimori - premette il ministro della Giustizia - se un imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti per pagare fino all'ultimo centesimo di imposte non ci riuscirebbe perché comunque qualche violazione verrebbe trovata, le norme si contraddicono".

E lo dimostra il Guardasigilli proprio con un esempio: "Sono stato in magistratura fino al 2017 e non ho mai visto un evasore in manette. Il che significa che o qualcosa non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato". Per l'esponente di Fratelli d'Italia, dunque, la legge penale ha "un effetto dissuasivo repressivo". Tuttavia "il criminale quando decide di delinquere non va a spulciare il codice penale per vedere la pena, pensa sempre di farla franca" fa presente concludendo che "tutto questo ha provocato però una serie di processi penali assolutamente inutili, dannosi per tutti".

Parole che subito trovano sostegno nel Terzo Polo. "Le anticipazioni della riforma sulla giustizia proposta dal ministro Nordio - non attende a dire Ettore Rosato - sono per noi condivisibili: se non verranno snaturate, ci sono tutti i presupposti per un nostro voto favorevole". E ancora: "I vari punti del nostro programma elettorale e le richieste avanzate durante l'elaborazione della riforma si ritrovano tutte nei testi anticipati dal ministro Nordio. È evidente che una condivisione dei contenuti non può portare che a una condivisione del voto. Non è che perché la proposta arriva da un governo di centro-destra, noi non siamo più d'accordo. Il ruolo dell'opposizione in Parlamento è quello di trovare sinergie, non di scontrarsi a prescindere. È lì perché il governo faccia cose utili. Capita spesso che maggioranza e opposizione votino insieme. Non dovrebbe essere un'eccezione ma un modo per costruire insieme risposte adeguate". Capito Pd?