Berlusconi, Fedriga contro il consigliere di sinistra: "Alzati in piedi"

Polemiche in Friuli Venezia Giulia durante la commemorazione di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. Il Consiglio regionale ha voluto ricordarlo e rendergli omaggio con gli interventi del presidente del Consiglio Mauro Bordin, del presidente della Giunta Massimiliano Fedriga e con un minuto di silenzio. Il consigliere regionale di Open Sinistra, Furio Hosell, ha deciso però di restare seduto durante la commemorazione.

Un atteggiamento, quello del consigliere dell'opposizione, che ha fatto infuriare Fedriga: "Con questo comportamento lei ha svilito quest’aula. Almeno doveva alzarsi in piedi”. A queste parole ha fatto seguito un'accesa polemica, che alla fine ha costretto il presidente Bordin a sospendere la seduta. Quanto successo in Friuli, comunque, non è un caso isolato. Anche nel Consiglio regionale della Lombardia c’era stato un comportamento analogo da parte di alcuni membri delle opposizioni durante la commemorazione dell’ex premier.

Oggi Berlusconi è stato ricordato anche alla Camera dei deputati tra gli applausi della maggioranza e di esponenti di Azione e Italia Viva e il silenzio da parte di alcuni settori delle opposizioni. Presente in tribuna anche Gianni Letta. "Ha attraversato da protagonista assoluto fasi cruciali e complesse della vita del Paese, imprimendo un segno forte e indelebile nella storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale - ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana -. Berlusconi è stato un imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, che sapeva anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società, riuscendo a intercettarne le nuove e mutate esigenze".