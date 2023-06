Oliviero Toscani, "per fortuna Berlusconi è morto"? Troppo: chi lo scarica

21 giugno 2023 a

Oliviero Toscani mette in imbarazzo anche chi lo invita. Ranieri Roberto Ricciardi, tra gli organizzatori dell'evento a cui ha preso parte il fotografo, prende le distanze. È accaduto dopo che Toscani, ospite all'università Federico II di Napoli per il progetto "Tutt'egual song 'e criature", ha esultato per la morte di Silvio Berlusconi. "Per fortuna - ha detto - Berlusconi è morto, ci rendiamo conto che ci ha rubato la dignità sociale? Eravamo un Paese dignitoso, con lui c'è stato un grande bombardamento. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande deviazione culturale in questo Paese". E ancora: "Gli eroi in Italia sono i gangster, sono i Berlusconi".

Parole che hanno scatenato la reazione di Forza Italia e ora anche quella di Scampia. "Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l’Italia e per gli italiani​", tuona il presidente di Smean Energy, consorzio organizzatore del progetto.

È lui, attraverso una nota, a dare una lezione a Toscani: "Non consentiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza. Cogliamo l’occasione per invitare la famiglia Berlusconi a visitare i luoghi che con impegno e dedizione stiamo rigenerando, e siamo certi che il ​presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale".