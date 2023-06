Nicola Fratoianni, a fuoco l'auto su cui viaggiava (dopo lo schianto di Conte)

23 giugno 2023 a

Ha preso fuoco l'auto di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, mentre si dirigeva a Campobasso per sostenere il candidato alla Regione Molise della sinistra, Roberto Gravina. I viaggi per il Molise sembra stiano diventando una vera e propria maledizione per gli esponenti dell'opposizione. Basti pensare che solo qualche giorno fa Giuseppe Conte, in auto verso il Molise, è stato coinvolto in un maxi tamponamento sull'A1.

Stando a quanto si apprende, come racconta l’AdnKronos, la macchina su cui viaggiava Fratoianni avrebbe preso fuoco alle porte di Campobasso. Ma per fortuna non c'è stata nessuna ripercussione: illesi sia il leader di SI che i suoi compagni di viaggio, che hanno fatto in tempo ad uscire dall'auto. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco. Un tour elettorale, quello dell'opposizione in Molise, che sembra davvero maledetto.

Alla fine, però, nonostante questi imprevisti, c'è stato comunque l'incontro a tre tra Fratoianni, Conte e Schlein: “E’ andato bene, abbiamo discusso naturalmente del Molise, abbiamo ascoltato Gravina e parlato molto della Regione”, ha dichiarato il parlamentare di Avs. Quelli di Conte e Fratoianni, comunque, non sono gli unici incidenti che hanno coinvolto esponenti dell'opposizione in campagna elettorale. Difficile dimenticare infatti, l'inconveniente di Enrico Letta col suo bus elettrico a settembre dell'anno scorso: il tanto elogiato mezzo, noleggiato per girare l’Italia, lo lasciò a piedi nel tragitto tra Alessandria e Torino.