Meloni, l'imprevisto in conferenza stampa: "Mani sul volto", poi la risata

Piccolo imprevisto per Giorgia Meloni durante il bilaterale a Vachau in Austria con il cancelliere Karl Nehammer. Il premier ha parlato in conferenza stampa dopo l'incontro, toccando vari temi, tra cui la sommossa interna che sta travolgendo la Russia dopo la rivolta della Wagner guidata da Prigozhin che mette a rischio il potere di Vladimir Putin. Ma subito dopo, proprio durante la conferenza stampa, la traduttrice ha bloccato il presidente del Consiglio mentre stava esponendo il suo punto di vista sui vari temi del bilaterale. A quanto pare la Meloni non si sarebbe fermata in tempo per poter concedere alla traduttrice di riassumere le parole del premier.

E così, proprio l'addetta alla traduzione degli interventi del premier e del cancelliere, ha chiesto alla meloni di fermarsi per qualche secondo per poter ripetere in tedesco le frasi pronunciate dal presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, che si è resa conto subito del piccolo imprevisto, si è messa a ridere imbarazzata, poi si è portata le mani al volto. La traduttrice ha poi riassunto in pochi istanti le parole della Meloni. Un piccolo inconveniente in diretta, subito superato.

Poi la Meloni ha affermato: "Siamo in contatto con gli alleati internazionali, più tardi ci sarà una riunione convocata a livello di ministri degli Esteri per scambiare le informazioni". "Non possiamo far distogliere l'attenzione dall'Ucraina - ha aggiunto la premier -. Italia e Europa hanno mostrato una lucidità che non sempre si sono viste in passato. Quanto sta accadendo ci dimostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia, sulla forza e la compattezza del regime, non corrispondesse alla realtà".