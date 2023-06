Julia Unterberger, "si sciacqui la bocca": il regalo per senatrice anti-Cav

Tommaso Montesano 25 giugno 2023 a

Una scorta di collutorio per la senatrice altoatesina Julia Unterberger. Mittente: il segretario organizzativo di Forza Italia in Alto Adige, Daniele D’Amico. «Spero di cuore lo utilizzi nel futuro prima di parlare del nostro Presidente. Forza, Italia!», il messaggio esplicativo, affidato a un post su Facebook, dell’esponente azzurro. Con questo invio, D’Amico risponde alla senatrice, peraltro presidente del gruppo delle Autonomie a Palazzo Madama, che lo scorso 20 giugno in occasione della commemorazione dell’ex premier, nell’Aula del Senato, aveva usato parole dure nei confronti di Berlusconi: «Non si può tacere come abbia fortemente danneggiato l’immagine della donna italiana».

Un giudizio negativo al quale Unterberger aveva aggiunto una censura sul fronte dell’autonomia altoatesina: «Alla nostra autonomia di Bolzano non ha tolto ma non ha mai nemmeno dato niente». E ancora: Berlusconi «ha in qualche modo umanizzato la politica, ma l’ha spinta anche verso un populismo dall’alto che poi ha fatto da modello a figure come Trump». Giudizi negativi appena mitigati dall’ammissione di non aver avuto alcun rapporto con l’ex premier - «Io non l’ho mai conosciuto personalmente» - e di aver comunque apprezzato del Cav «il suo amore per gli animali».

Un discorso più volte interrotto dalle contestazioni della maggioranza e che ha suscitato imbarazzi nella stessa Südtiroler Volkspartei (Svp). L’eurodeputato Herbert Dorfmann ha diffuso una nota per prendere le distanze dalla collega di partito, le cui parole sono state definite «intempestive e inopportune rispetto all’attuale momento di cordoglio». È in questo contesto che va inquadrata l’iniziativa di D’Amico, a metà tra l’ironia e la provocazione, di spedire alla senatrice una scorta di collutorio (sei confezioni) con gusto “stella alpina”. Come dire: la prossima volta che parli di Berlusconi, sciacquati prima la bocca. Unterberger, c’era da giurarlo, non l’ha presa bene. «Il post mostra il livello di molti sostenitori di Berlusconi. La sua offensiva mediatica anti-educativa ha evidentemente portato frutti».