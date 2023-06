Lollobrigida, stoccata agli Usa: "Vendono droga ad altissimo potenziale"

26 giugno 2023 a

a

a

"L'Italia è una potenza mondiale nel cibo di alta qualità". Esordisce così Francesco Lollobrigida. Da New York il ministro dell'Agricoltura e della sovranità Alimentare propone la candidatura della cucina italiana all'Unesco, sottolineando che "in questo progetto c'è l'impegno e la volontà di certificare il nostro patrimonio fatto di produzione e trasformazione, che rendono la cucina italiana un tesoro. E la cucina non sono i piatti, è cultura, storia, patrimonio artistico, patrimonio ambientale". All'evento l'esponente di Fratelli d'Italia ha auspicato "che l'iniziativa renda la cucina italiana al pari di quella giapponese, francese e messicana che già hanno questo riconoscimento".

Lollobrigida, la mossa che stravolge gli sbarchi: chi potrà entrare in Italia

E proprio dagli Stati Uniti Lollobrogida invita gli americani a prendere appunti: "Noi possiamo essere di aiuto ai nostri amici americani insegnando a mangiare meglio e dando gli strumenti per capire qual è valore della qualità". Il problema americano è che "i ricchi mangiano bene e stanno bene come gli italiani, che sono la seconda nazione al mondo per longevità. Quelli che non hanno tanto in termini economici mangiano male e i danni sul loro benessere sono devastanti".

"La temevamo, ma c'è il niente": Lollobrigida ad alzo zero contro Elly Schlein

Ma le critiche agli Usa non terminano qui, con il ministro che ha ammesso di non aver "trovato una città brillante come avevo visto nel passato". Il motivo, a suo dire, sarebbe sotto gli occhi di tutto: "Ho visto centinaia di negozi che vendono droga ad altissimo potenziale, funghi allucinogeni, marijuana ad altissimo potenziale. Noi non vorremmo che i nostri agricoltori fossero indotti a produrre quello, invece che buon cibo, come abbiamo fatto con il nostro esempio in Italia".