Le ville da sogno a Mauritius con vista su Le Morne, patrimonio Unesco

Sulla costa sud-occidentale di Mauritius, un angolo remoto del mondo sembra aver dimenticato il tempo. Il Maradiva Villas Resort & Spa si distende tra la sabbia dorata e i riflessi turchesi dell’Oceano Indiano, accarezzato dalla brezza degli alisei tropicali e protetto dall’imponente figura del Le Morne, montagna sacra e patrimonio UNESCO. Chi vi giunge viene accolto da un silenzio quasi irreale, rotto solo dal canto degli uccelli e dal fruscio discreto delle palme, come se l’isola stessa sussurrasse al visitatore un invito alla contemplazione. In lontananza, all’alba, i delfini danzano tra le onde, offrendo uno spettacolo che non ha bisogno di palchi. Per i più coraggiosi, è possibile unirsi a loro in acqua, un’esperienza che annulla ogni distanza tra uomo e natura, trasformando il mare in un abbraccio liquido pieno di vita.

L'hotel è parte del prestigioso gruppo Leading Hotels of the World e incarna un perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e un servizio d’eccellenza. Leading Hotels of the World possiede una prestigiosa collezione di oltre 400 hotel di lusso indipendenti in più di 80 paesi. Fondata nel 1928, seleziona strutture esclusive che offrono esperienze autentiche e servizi di altissimo livello. Ogni hotel membro deve rispettare rigorosi standard di qualità per garantire un’ospitalità eccezionale. La collezione include iconici resort, boutique hotel e dimore storiche in destinazioni uniche.

Le ville di Maradiva Villas Resort sono immerse in giardini lussureggianti, non sono semplici alloggi ma rifugi concepiti per onorare la privacy e il benessere, con piscine riscaldate, spazi aperti e interni che fondono l’eleganza indiana con tocchi contemporanei. Ognuna racconta una storia di armonia e raffinatezza, come piccoli templi del piacere costruiti in onore del viaggiatore moderno. I 27 ettari di vegetazione tropicale che avvolgono Maradiva sono un ecosistema in sé, una giungla ordinata dove la naturalezza del lusso si manifesta con discrezione, tra sentieri ombreggiati e profumi speziati che salgono dal suolo umido. Il resort offre sei tipi di ville, tutte con piscine private e spazi pensati per accogliere l’intimità di una coppia o l’allegria di una famiglia. Dalle Exclusive Suite Pool Villa con vista mare alle Family Beachfront Suite, ogni opzione è una variazione sul tema dell’esclusività. Ma è nelle Presidential Suite Villas che il sogno si fa leggenda: 345 metri quadrati di puro splendore, piscina privata di 56 m², home cinema, cucina e servizio maggiordomo. Un palazzo tropicale affacciato sull’oceano, riservato a chi non si accontenta di vivere la bellezza, ma vuole possederla. E non è solo il comfort a parlare. Maradiva è anche cultura e benessere, con una spa ayurvedica che unisce rituali indiani millenari a trattamenti occidentali, yoga, meditazione e consulenze personalizzate. Lì, nel cuore della spa da 1.100 m², i corpi si rigenerano e le menti si calmano, tra oli essenziali e mani esperte che guidano verso un equilibrio perduto. Tutto, dai materiali utilizzati nei trattamenti ai menù salutari serviti nei ristoranti, parla la lingua della cura olistica. Sotto la guida di un medico ayurvedico residente, gli ospiti intraprendono un percorso che coinvolge corpo, spirito e alimentazione. I trattamenti personalizzati utilizzano oli naturali e tecniche antiche, mentre lo yoga e la meditazione si tengono in un padiglione dedicato, circondato dal verde e dal silenzio. Per chi desidera emozioni più dinamiche, il resort offre attività acquatiche e sportive: snorkeling, sci nautico, vela, paddle, kayak, immersioni, golf, e persino uscite in catamarano al tramonto. Ogni esperienza è pensata su misura, e il team del resort sembra indovinare i desideri prima ancora che vengano espressi. Ai bambini è dedicato un Kid’s Club incantato, ispirato al mondo di Peter Pan, dove ogni giorno è un’avventura tra laboratori creativi e giochi a contatto con la natura.

Il viaggio gastronomico che attende gli ospiti è un capitolo a parte: quattro ristoranti di altissimo livello propongono sapori mauriziani, mediterranei, giapponesi e indiani in ambienti dove l’architettura dialoga con il paesaggio e ogni piatto è un’ode alla freschezza locale. Il ristorante Haiku propone una doppia esperienza: da un lato, autentica cucina giapponese firmata dal maestro Kawaguchi; dall’altro, show cooking in stile Teppanyaki, con sapori influenzati da Cina e Thailandia. L’ambiente elegante, con soffitti in legno a doppia altezza, unisce cucina mauriziana e mediterranea.

Cassina, il ristorante gourmet, serve pesce fresco e carni selezionate, arricchiti con erbe aromatiche e verdure dell’orto. Immerso nella natura, è perfetto per chi cerca gusto e tranquillità. Cilantro, ristorante e lounge fusion, celebra la tradizione gastronomica indiana in un ambiente elegante, con spettacoli dal vivo e design autentico. Beach House Grill, situato all’ombra di un grande albero autoctono, si gustano piatti alla griglia con ingredienti locali e vista sull’oceano. Il Lounge Bar Lantana, informale ma vivace, propone cocktail con frutta locale, rum e liquori pregiati, accompagnati da musica dal vivo e DJ set serali. Durante il giorno, offre drink a bordo piscina e dimostrazioni di mixology.