FdI, vandalizzata la sede di Massa: "Scritte deliranti e insulti"

Fratelli d'Italia ancora nel mirino. "La sede provinciale" del partito di Giorgia Meloni "a Massa è stata presa di mira da parte dei soliti personaggi dell’estrema sinistra, che hanno attaccato uno striscione sulle vetrate, imbrattandole con vernice rossa e con scritte a dir poco deliranti riguardanti le morti sul lavoro": lo ha scritto in una nota il coordinatore regionale e deputato di Fratelli D’Italia Fabrizio Rossi.

"Il gesto è stato poi rivendicato sui social - ha continuato il deputato -. Esprimo a nome di tutto il partito la massima solidarietà ai militanti e ai dirigenti provinciali e locali della città di Massa. Questo è un vile clima d’odio che non ci appartiene e che non fa parte del nostro modo d’intendere la vera democrazia, inaccettabile in particolar modo perché tocca un tema, che è una tragedia reale, come le morti sul lavoro". E infine: "I nostri doveri e impegno verso il territorio non verranno certamente meno a causa di gesti così ignobili".

Gli autori del gesto, dell'Usb di Massa, su Facebook hanno scritto: "Il governo Meloni con un decreto osceno tenta di dimezzare il fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, riducendolo da 9,8 milioni del 2022 a 5,4 milioni di quest'anno, con un taglio del 45%, da 22.400 euro a soli 14.500; poi solo dopo che si sono scatenate le proteste pare tornare sui suoi passi. Dalla provincia del marmo e dei suoi infortuni e morti sul lavoro non possiamo tollerare che il governo prenda in giro i lavoratori che muoiono sudandosi la pagnotta e i propri familiari!". E ancora: "Non facciamo passare inosservata questa schifezza, Ministra del lavoro Calderone DIMETTITI! Oggi vernice rossa come il sangue dei morti sul lavoro sulla sede di Fratelli d'Italia!".