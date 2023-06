Giorgia Meloni, avvertimento-Ghisleri: "Occhio all'incidente"

28 giugno 2023 a

a

a

"Al momento viaggia. Meloni resta sopra il 41% di consensi e il governo al 35%": Alessandra Ghisleri, intervistata da La Stampa, ha spiegato che lo stato di salute dell'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia al momento è più che buono. "Dati ottimi, anche perché lei gode di una vera e propria tifoseria che segue con passione i temi che propone", ha poi aggiunto la direttrice di Euromedia Research.

"Serve un'aula più grande". Saviano, il piano-choc contro la Meloni: cosa può succedere

Tuttavia, ha sottolineato la sondaggista, non è esclusa la possibilità di una battuta d'arresto. E potrebbe trattarsi di "qualsiasi incidente che incrini la sua immagine di forza. Il caso Santanchè, per esempio. Il punto delicato è sempre la coerenza rispetto al messaggio dato", ha spiegato la Ghisleri.

"Cosa dicevano i gufi": l'urlo della Meloni che scuote il Parlamento, tutti muti

L'esperta di sondaggi, poi, ha parlato anche delle opposizioni. Della segretaria del Pd Elly Schlein ha detto: "A livello di marketing puro le primarie andavano fatte prima e questo le avrebbe conferito maggiore forza. È molto diversa da Letta o Bonaccini, ma non la vedo così in difficoltà. Ora ha un anno per ricostruire un rapporto con l’elettorato di centrosinistra, allargandolo il più possibile". Mentre sui 5 Stelle di Giuseppe Conte: "Sono diventati un partito e qualcosa di diverso dall’idea di Grillo e Casaleggio, anche se l’attrazione della radice rimane forte".