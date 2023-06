Giorgia Meloni asfalta il piddino al Senato: "Mi trova invecchiata? Collega..."

28 giugno 2023 a

Una Giorgia Meloni scatenata tra Camera e Senato. Oggi, mercoledì 28 giugno, è il giorno delle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo che si svolgerà domani e dopodomani. E così ecco che si è acceso il dibattito, prima Montecitorio e poi Palazzo Madama.

Alla Camera, nel corso delle prime repliche, il presidente del Consiglio ha risposto in modo aspro, duro, su Mes e Pnrr agli attacchi delle opposizioni. Dunque le critiche delle opposizioni stesse per i toni del premier, che sarebbero stati eccessivi. Successivamente, dal Senato, Meloni avrebbe replicato tranchant: "Non mi vedrete mai paludata".

Ma c'è stata un'altra replica degna di assoluta nota, un'altra stoccata messa a segno dalla leader di Fratelli d'Italia. Siamo sempre al Senato, dove si rivolge direttamente ad Antonio Nicita del Pd, il quale aveva detto di averla trovata "invecchiata". "Voglio solamente ringraziare il collega Nicita per avermi salutato facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata - ha premesso -. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nasconderlo. Sto scherzando...", ha chiosato con tagliente ironia il premier.

Dunque, a stretto giro ha aggiunto: "Nel dibattito pomeridiano sarò contenta di rispondere ad un paio di cose che ho sentito nel suo intervento. Grazie a tutti e ci vediamo più tardi". Poi le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato: "Grazie presidente, non la trovo invecchiata comunque. Non mi è sembrata molto invecchiata", ha concluso con altrettanta ironia la seconda carica dello Stato.