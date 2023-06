Elly Schlein, grande assente in aula mentre parla Meloni: perché non c'era

28 giugno 2023 a

Tra i grandi assenti questa mattina alla Camera, durante l'intervento di Giorgia Meloni, c'era la segretaria nonché deputata del Partito democratico Elly Schlein. Ieri, infatti, la dem è volata a Bruxelles, dove oggi ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il loro faccia a faccia sarebbe durato oltre 40 minuti. Poi la segretaria del Pd avrebbe avuto un bilaterale con il commissario all'Occupazione Nicolas Schmit.

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare la sua assenza a Montecitorio, dove la premier - prima del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno - ha ribadito la linea del governo sui temi cruciali del momento, dall'immigrazione al Mes. Tra l'altro, durante il suo discorso la presidente del Consiglio ha anche risposto ai dem che l'hanno accusata di trattare con il presidente "autocrate" tunisino Saied: "Non accettiamo lezioni da chi andava a braccetto con la Cuba comunista di Fidel Castro e i dittatori comunisti", ha tuonato Meloni.

A parlare alla Camera è stato invece il dem Giuseppe Provenzano, a cui non sono piaciute le parole della premier sulla decisione della Bce di alzare ancora i tassi di interesse: "Da Giorgia Meloni oggi è arrivato un attacco diretto alla Bce sui tassi. Ora, io penso, come molti osservatori critici su questa dinamica innescata sui tassi di interesse, che l'ulteriore aumento sia discutibile. Ma lei non è una commentatrice, è la presidente del Consiglio, e guida un Governo che non ha fatto nulla contro l'inflazione, a differenza di altri paesi".