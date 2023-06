Giorgia Meloni fa strike: "Quattro mesi", disinnescata la bomba Mes

30 giugno 2023 a

Il Mes continua a essere centrale nelle questioni di governo: adesso la maggioranza ha deciso di presentare la questione sospensiva, che porta la prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti e che dovrebbe essere votata la prossima settimana dall'Aula. Ad annunciarlo, in aula alla Camera, è stato il deputato meloniano Andrea Di Giuseppe: "I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all'esame del pdl di ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del Mes per un periodo di 4 mesi".

"Servono maggiori approfondimenti del meccanismo del Mes vista la delicatezza dei temi trattati", ha poi aggiunto Di Giuseppe. L'intenzione, insomma, è quella di rinviare di 4 mesi l'esame delle proposte di ratifica delle modifiche al trattato del Mes, presentate dalle opposizioni e all'esame dell'Assemblea di Montecitorio.

"Tra le modifiche apportate al trattato istitutivo del Mes - si legge nelle premesse della questione sospensiva presentata alla Camera dalla maggioranza, secondo quanto apprende Public Policy - è opportuno evidenziare le criticità relative alla linea di credito condizionale precauzionale (Pccl), concessa con la sola firma di una lettera di intenti (e non di un memorandum d'intesa) e limitata ai Paesi in grado di soddisfare criteri più dettagliati rispetto a quanto previsto dal regime vigente".