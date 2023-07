Elly Schlein in fuga copia la Meloni: "Yo soy Elly"

01 luglio 2023 a

Elly Schlein fugge. Anche ieri non c’era. Al Nazareno devono chiamare Chi l’ha visto perché la segretaria del Pd non si vede mai, preferisce girare, andare all’estero, cercare altre sponde e soddisfazioni che, forse, la politica italiana non le può dare, visto che contro il centrodestra di Giorgia Meloni non tocca palla. Infatti mercoledì non era in Aula per l’informativa della premier e ora pensa a stringere alleanze con l’ex presidente spagnolo Pedro Sanchez. L’idea della segretaria, infatti, sarebbe quella di fare un videomessaggio del tipo “Yo soy Elly”, in risposta al più celebre discorso che Giorgia Meloni, non ancora presidente del Consiglio, tenne a Madrid, ospite d’onore del partito di destra Vox: «Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana».

Un controcampo in salsa progressista che la Schlein sta studiando per farsi conoscere all’estero in previsione della campagna elettorale per le Europee. Gli impegni fuori Roma della dem, che ieri ha rilanciato il salario minimo, sono proseguiti a Bruxelles per il vertice del Pse, ma Schlein ha parlato con Sanchez solo a distanza. Il premier spagnolo era il grande assente al summit dei socialisti: tra meno di un mese si gioca tutto. Il 23 luglio in Spagna si vota, la destra pare avere il vento in poppa.