Casasco, sondaggi alla mano: "Forza Italia c'è e ci sarà", a quanto è quotata

"Forza Italia è tra il 7 e l'8 per cento, per quanto riguarda la soglia non c'è proprio problema". Maurizio Casasco, ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 4 luglio, esordisce così. Per il deputato azzurro, infatti, "FI c'è e ci sarà". E, su un eventuale alleanza del centrodestra in Europa, replica così: "Il presidente Tajani non ha parlato solo come coordinatore di Forza Italia, ma come presidente del Ppe in assoluta linea con il presidente Weber, ossia in rappresentanza del Ppe".

Quest'ultimo - prosegue - "è stato eletto presidente del Parlamento europeo con i voti dei conservatori, dei popolari e dei liberali. Ci si auspica che questo possa portare a un'alleanza come quella che ha eletto Tajani". Lo stesso Tajani ha detto che "l'idea che ho per il futuro è di dar vita a una maggioranza con popolari, conservatori e liberali, che è la maggioranza che mi ha permesso di sconfiggere la sinistra al Parlamento Europeo nel 2017. E mi ha permesso di diventare Presidente del Parlamento Europeo, eletto non grazie ad accordi di palazzo, ma grazie alla votazione di parlamentari che condividevano un progetto politico dell'area di centro-destra. Per sconfiggere la sinistra questa è l'unica strada da seguire".

Da qui però una considerazione: "Con il Partito della signora Le Pen e con Alternative für Deutschland Forza Italia non intende fare alcuna alleanza. Non intende farlo il Partito Popolare Europeo perché sono due forze anti-europee. È impossibile, né oggi, né domani né dopo domani. La Lega è un'altra cosa".