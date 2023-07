Testamento Berlusconi, ufficiale: Fininvest, cosa lascia il Cav ai figli

06 luglio 2023 a

La maggioranza di Fininvest andrà a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Lo rende noto l'agenzia Ansa, che ha comunicato in esclusiva il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi: i due figli di primo letto, insieme, raggiungeranno il 53% del gruppo con quote paritarie. I figli, insieme ai fratelli Barbara, Eleonora e Luigi (che il fondatore di Forza Italia ha avuto dalla seconda moglie Veronica Lario) hanno quindi comunicato che, "ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre", da esse "risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso". "Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge", si legge in una nota. Commovente il pensiero del Cavaliere per i suoi cinque eredi: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà".



Dal testamento risultano anche tre lasciti cospicui: 100 milioni di euro a testa per il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, e per la sua ultima compagna Marta Fascina, e altri 30 milioni di euro per il suo storico collaboratore Marcello Dell'Utri. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me", è il testo di Berlusconi contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quindicina di righe.