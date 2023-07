Sondaggio Youtrend, continuano ad attaccare Meloni? FdI vola: le cifre

Antonio Rapisarda 12 luglio 2023 a

Di nuovo a un passo da “quota 30”. Per cento. Nessun effetto “inchieste”, insomma, né contraccolpi in negativo dal duro confronto con le correnti più ideologizzate della magistratura. Tutt’altro: la luna di miele fra Giorgia Meloni, il suo partito e gli elettori sta diventando una storia infinita. Superata la boa dei nove mesi di navigazione nei marosi del governo, il risultato infatti non cambia: Fratelli d’Italia è sempre in testa.

E cresce. A rilevarlo – in un momento delicato per alcuni esponenti del governo e della maggioranza vicini alla premier – è il sondaggio di YouTrend per SkyTg24. Secondo l’istitito di Lorenzo Pregliasco, FdI ha raggiunto il 29,7%. Con un più 1,7% rispetto all’ultima rilevazione, datata 19 giugno. Una crescita imponente, che solo in parte si spiega come frutto del recupero interno al centrodestra, dopo il rimbalzo “emotivo” di Forza Italia scaturito dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Nel frattempo, infatti, per la premier e i suoi esponenti di spicco non vi è stato un attimo di tregua: presi di mira quotidianamente dall’opposizione per le campagne stampa contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè; in rotta di collisione con l’Anm dopo la decisione clamorosa dell’imputazione coatta nei riguardi di Andrea Delmastro; tirati per la giacchetta con le polemiche politiche scaturite dal caso del figlio di Ignazio La Russa, il giovane Leonardo Apache. A ciò occorre aggiungere i tormentoni polemici legati alle vicende del Mes, del nodo immigrazione dopo il Consiglio Ue e degli alleati europei. Il risultato? Tutto ciò non ha minimamente scalfito lo stato di forma del partito di via della Scrofa.

Il primato di FdI emerge ancora di più se confrontato, poi, con la situazione disastrosa degli inseguitori ufficiali: Pd e 5 Stelle. I coniugi rosso-gialli continuano ad arrancare. Il partito di Elly Schlein – staccato di dieci punti da FdI – è sceso sotto la soglia psicologica del 20%: 19,8%, con una perdita dello 0,9%. Un risultato del genere, in un voto reale, rappresenterebbe la pietra tombale per il mandato della neosegretaria dem. Ancora peggio la situazione per i grillini, evaporati alle ultime Amministrative: il partito di Giuseppe Conte si ferma al 15,7%, lasciando sul campo uno 0,2%. Al quarto posto – con l’8,5% – la Lega: in ripresa (+1,3%) grazie anche ai consensi di rientro lasciati per qualche settimana all’orgoglio “azzurro”. Proprio Forza Italia, quinto al 6,1% con una flessione di 3,5%, è il partito che perde di più: dinamica prevista che testimonia, da una parte, come sia finita l’onda di commozione perla scomparsa del Cavaliere e, dall’altra, il fatto che inizia da questa base il compito del presidente in pectore Antonio Tajani. E le coalizioni? La fotografia di YouTrend è impietosa. Perle opposizioni, ovvio. «Se si confrontano i punti di distacco fra centrodestra e centrosinistra – ha spiegato Pregliasco – sono circa venti. Tre in più rispetto a quelli che vi erano stati alle Politiche di settembre...».



Nemmeno la somma – tanto ipotetica quanto inverosimile – di tutto il “campo largo” potrebbe farci qualcosa. Certo, un'alleanza larga «da Renzi a Fratoianni» sulla carta «potrebbe insidiare il centrodestra». Ma, taglia corto l’analista, «si tratta chiaramente di fantapolitica: sia perché non sembra un'opzione vicina, sia perché andrebbe vista la reazione degli elettori». Che si tradurrebbe, soprattutto fra i simpatizzanti del Terzo polo, in una fuga di massa verso il centrodestra. La conferma che Fratelli d’Italia è “immune” dagli attacchi di stampa, parti della magistratura e opposizione tutta arriva pure dal sondaggio Swg per il TgLa7. Anche qui il partito di Giorgia Meloni è primo, con il 28,8% e in crescita di mezzo punto (0,5%) rispetto alla settimana scorsa. Aggrappata a un precario 20,4% Elly Schlein con il suo Pd. Buone notizie per la Lega che, con un più 0,4%, torna in doppia cifra: 10% tondo.