In Onda, Bocchino asfalta Giannini: "Meloni vittima? Ti comunico che..."

"Ora è impegnata in un vertice internazionale, quindi stasera e domani non ne parlerà, però qualcosa dalla Presidente del Consiglio vorremmo sentire": Massimo Giannini lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. Il riferimento è ai casi che hanno scosso la maggioranza nell'ultimo periodo, ovvero i casi Santanchè e Delmastro e infine il caso del figlio di La Russa, accusato di stupro.

Tra gli ospiti della trasmissione anche Italo Bocchino, che ha messo a tacere voci secondo cui questa situazione potrebbe mettere in difficoltà il governo e il premier: "Meloni vittima di questa situazione? Se davvero fosse vittima - ha spiegato il direttore de Il Secolo d'Italia - sarebbe rilevato dalle indagini demoscopiche. Invece FdI cresce e anche la Lega, la maggioranza cresce, l'opposizione arranca come sempre". Il riferimento è al sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana. Dalla rilevazione emerge che i partiti di Meloni e Salvini sono cresciuti rispettivamente dello 0,5 e 0,4% in una settimana, portandosi al 28,8 e 10%.

"Dunque - ha chiosato Bocchino - non vedo una vittima politica di questa situazione, vedo una grancassa mediatica, l'opinione pubblica ha le idee chiare". Infine, rivolgendosi al direttore de La Stampa, ha detto: "La vostra campagna, quella dei giornali come il tuo, secondo cui questo governo sta per crollare, non sta in piedi. Ti comunico che Meloni e la maggioranza sono in ottima salute".