In Onda, Bersani ossessionato: "Se vuoi fare Berlusconi...", lo sfregio a Meloni

A tener banco è la conferenza stampa di Giorgia Meloni a Vilnius, al termine del vertice Nato. Conferenza stampa in cui il premier ha risposto alle domande sui casi che stanno lambendo il governo, da Andrea Delmastro alla Santanchè e passando per il figlio di Ignazio La Russa. E ancora, la leader FdI ha parlato di riforma della giustizia, spiegando di non volere scontri con la magistratura ma rimarcando come ci siano delle storture che devono essere corrette.

Di quanto accaduto nel pomeriggio se ne parla anche a In Onda, il programma su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Ospite in studio ecco Pierluigi Bersani, il quale si spende in un attacco totale, continuo, al governo e al premier. Si parte dalla vicenda che riguarda il ministro del Turismo: "Questa cosa di Daniela Santanchè è indigeribile", sospira Bersani. "Chiedere le dimissioni è doveroso".

Dunque, commentando l'atteggiamento di Meloni e governo nei confronti della magistratura, ecco che spara: "Se vuoi fare Berlusconi devi avere il fisico e io di berlusconisti non ne vedo in giro...". Ma non è finita: "C'è la sensazione che ci si occupi di giustizia solo per cose che riguardano i piani alti, servono riforme strutturali e non polemiche. La gente non ne può più", conclude Bersani la sua intemerata con la regina di tutte le frasi fatte.