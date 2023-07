Sondaggio Quorum-Youtrend: volano Lega ed FdI, crolla il Pd

14 luglio 2023 a

Forza Italia dopo il boom seguito alla morte di Silvio Berlusconi crolla ma i voti persi dagli azzurri restano nel centrodestra e vanno a rafforzare Fratelli d'Italia e Lega. Il Pd di Elly Schlein invece perde consensi e scende sotto la soglia psicologica del 20 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Quorum-YouTrend, pubblicato il 10 luglio da Sky Tg 24 e ripreso da Il Messaggero.

Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Forza Italia in tre settimane cala del 3,5 per cento e scende al 6,1 per cento. E ora la sfida del partito, con la nuova leadership di Antonio Tajani, che guiderà gli azzurri fino al Congresso del partito, che si terrà dopo le elezioni europee del giugno 2024, è superare la soglia di sbarramento del 4 per cento. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni guadagna l'1,7 per cento e vola così al 29,7 per cento, la Lega l'1,3 e sale all'8,5 per cento. FdI dunque, nonostante le inchieste che l'hanno coinvolta continua a crescere, "segno che gli elettori non hanno perso fiducia nel progetto della premier, ma anche che le proposte fuori dal centrodestra faticano a sfondare".

Il Pd di Elly Schlein registra un 19.8 per cento (-0,9), una decina di punti sotto FdI. Mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta a distanza al 15,7 per cento.

Per quanto riguarda il Terzo Polo "Azione stacca Italia viva, che scivola sotto anche a +Europa di Emma Bonino. Un crollo che ribalta i rapporti di forza nel Terzo Polo: Calenda è a mezzo punto dalla soglia del 4% che gli consentirebbe di entrare a Bruxelles da solo alle prossime europee (impresa, va detto, che al momento appare complicata). Nel partito di Renzi invece si diffondono le voci che vorrebbero pronti all'addio esponenti di punta come Ettore Rosato ed Elena Bonetti".