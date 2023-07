Alessandra Mussolini si presenta così in Consiglio: da non credere

15 luglio 2023 a

Alessandra Mussolini sorprende tutti. L’europarlamentare del Ppe non è passata inosservata durante il Consiglio nazionale di Forza Italia. Il motivo? Il look sfoggiato. Per l'occasione l'ex ballerina di Ballando con le Stelle ha sfoggiato una capigliatura inusuale. Ossia, capelli raccolti da una fascia colorata, e un dettaglio insolito delle trecce. Non una casualità però.

Lei stessa, raggiunta dai giornalisti, ha spiegato il motivo dietro il suo outfit. "Il mio stile di oggi? Lo definirei fluido… mi sono fatta anche le trecce, a Napoli portano fortuna, le ho fatte per Tajani…". Non a caso Antonio Tajani è stato eletto neo segretario di Forza Italia. E ancora: "Siamo il perno del Ppe, Tajani va benissimo perciò mi sono fatta le trecce…le parole d'ordine sono stabilità e continuità…".

All'elezione Tajani non ha potuto trattenere l'emozione. "Noi dobbiamo ringraziare le nostre famiglie che ci sopportano e ci sostengono. Sono magari dei militanti senza tessera, però senza di loro non potremmo andare avanti. Se ho ottenuto qualche risultato in politica, lo devo soprattutto a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. Mi dispiace se ho sottratto loro tempo ma l'ho fatto perché ci credevo e perché ci credo...", ha detto il nuovo leader azzurro.