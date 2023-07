Matteo Salvini, il sondaggio della rivincita: dove è arrivata la Lega

17 luglio 2023 a

a

a

Matteo Salvini si riprende la sua rivincita. Stando alle ultime intenzioni di voto rilevate dai sondaggi, la Lega porta a casa i primi risultati. Ad esempio, gli ultimi dati di Swg vedono il Carroccio al 10 per cento con una crescita dello 0,4 per cento rispetto alla rilevazione precedente. Per non parlare poi di quelli di Euromedia che posiziona il Carroccio al 9,8 per cento con un balzo dell'1,4.

Salvini mette il turbo, sondaggio-Ghisleri: dove vola la Lega. E il Pd...

Ma non finisce qui, perché - riporta Il Giornale - la Supermedia di tutti i sondaggi politici, elaborata da Youtrend, colloca la Lega al 9,4 per cento. Anche in questo caso con un incremento dello 0,7. Ancora, la sua popolarità personale appare in crescita: Demos la stima al 37 per cento, con un incremento del 3. E l’indice elaborato da Ipsos la colloca al 31, anche in questo caso con una crescita di 2 punti.

Scatto improvviso in avanti: il sondaggio che stravolge gli scenari, chi gode

Insomma, agli elettori il "nuovo" posizionamento di Salvini piace eccome. Come riportato dall’ultima ricerca di Radar SWG, il 56 per cento degli elettori leghisti ritiene che negli ultimi mesi il proprio partito sia migliorato. Le soddisfazione per il leader non si limitano a questo: quasi 2 elettori della Lega su 3 (64 per cento) dichiarano di preferire il Salvini di adesso rispetto a quello di un paio di anni fa. Un parere condiviso da quasi un quarto (24 per cento) dell’elettorato generale. Per loro Salvini "ha un atteggiamento migliore" (36 per cento di chi ritiene la Lega migliorata) e "si occupa di più di cose concrete" (33 per cento).