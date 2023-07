Sondaggio-Ghisleri, la Lega mette il turbo e sfiora la doppia cifra

12 luglio 2023 a

La Lega mette il turbo. Il partito di Matteo Salvini torna a sfiorare il 10 per cento. Lo certifica Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research vede il Carroccio registrare un + 1,4 per cento. Una cifra, quella del sondaggio realizzato per La Stampa, che permette al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ad arrivare al 9,8 per cento. Più stabile, eccezion fatta per il Partito democratico, la situazione degli altri partiti. I dem infatti crescono di uno 0,6 per cento, raggiungendo il 20,8.

Rimane comunque alto anche l'indice di fiducia di Giorgia Meloni (al 40,6, -0,1 per cento). "Il governo - spiega Ghisleri - è considerato ancora stabile dalla maggioranza dei cittadini (44,1 per cento), anche se dalla fine di giugno a oggi questa certezza ha perso ben il 5,4 a favore di coloro che non sanno o non vogliono esprimersi sul quesito e crescono soprattutto tra le file degli elettori della Lega (15,7)".

Della ripresa leghista Ghisleri si era già soffermata qualche settimana fa. Per la sondaggista dietro il recupero di punti percentuali c'è una vera e propria chiave di successo del partito, ossia la scelta di "delimitare i perimetri e raccontare chi". Così "la Lega cresce". E non solo per le sue rilevazioni. Termometro politico parla del Carroccio come dell'"unico partito del centrodestra che cresce questa settimana, portandosi al 9,3 per cento", quando "nella precedente rilevazione era al 9,1". E ancora, il boom viene certificato anche da Enrico Mentana nel sondaggio di Swg per cui Salvini porta a casa un aumento di quattro decimi, portandosi al 10 per cento tondo.