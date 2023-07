Elly Schlein, "sta ancora studiando": chi la demolisce con una frase

17 luglio 2023 a

Elly Schlein non convince a pieno. Facendo loro la vecchia uscita di Stefano Bonaccini ("Un difetto di Elly? Se proprio devo dare una risposta dico che difficilmente pronuncia le parole impresa e crescita"), i dem si tolgono qualche sassolino dalla scarpa. "La parte più complicata del nostro lavoro si sta rivelando proprio smontare questo pregiudizio - commenta stizzito l’onorevole bergamasco Antonio Misiani, che è il componente della segreteria nazionale del Pd che si occupa proprio di dialogare con le aziende -. Ogni giorno, in ogni angolo d’Italia, la segretaria cerca per quanto possibile di visitare realtà imprenditoriali. Spesso parte dai cancelli, dove incontra i lavoratori, è vero. Poi però vede anche gli imprenditori".

Il lavoro della leader del Pd non si limiterebbe all'"estate militante" da lei annunciata. Stando a La Stampa, "accanto a questo lavoro di public relation, naturalmente, Schlein si sta muovendo anche sul piano dei contenuti". Per la precisazione, "sta studiando per acquisire maggiore solidità sulle questioni economiche" fa sapere un imprenditore che l’ha osservata al festival dell’Economia di Trento e a Rapallo.

Non a caso il 6 luglio la segretaria ha presentato le proposte di politica industriale, l’11 luglio ha attaccato il governo sulla delega fiscale e prima della pausa estiva del Parlamento dovrebbe depositare una proposta per il finanziamento delle Pmi nella prospettiva di superare le restrizioni per l’accesso al credito. Basterà? Non per Confesercenti. "Abbiamo letto le proposte del Pd sulla politica industriale. Affronta alcuni problemi ma ne ignora altri, a partire da quelli che riguardano il turismo".