Renzi dalla parte di Marina Berlusconi: "Quello che sta accadendo è enorme"

"A me non è piaciuta la risposta che Meloni ha dato su Marina Berlusconi". Lo dice chiaro e tondo Matteo Renzi, intervistato da Bruno Vespa durante la rassegna Forum in masseria. La premier, nel giorno del 31° anniversario dalla strage di Via D’Amelio in cui sono stati uccisi dalla mafia Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, ha preso le distanze dalle accuse ai giudici della secondogenita del Cav. Eppure per il leader di Italia "è enorme quello che sta accadendo. Ma è mai possibile che si possa considerare Berlusconi il mandante delle stragi?".

Come ricordato dall'ex premier, "a Berlusconi hanno detto di tutto ma dire una cosa del genere è enorme. Ci crede solo la procura di Firenze. Legalità è un magistrato che si occupa di far sgomberare un edificio occupato come quello dove è sparito la piccola Kata, non ragionare di Berlusconi capo della Mafia".

Da qui l'appello a Marina: "Ha il mio rispetto umano e politico per quello che ha scritto nella sua lettera a Il Giornale: accanirsi contro un uomo che non c’è più, lo dico io che non l’ho mai votato, è ingiusto. La Procura porti la legalità a Firenze e non si metta a riscrivere la storia per motivi politici contro Berlusconi".