Sondaggio Noto, ecco chi è il ministro più amato: la sorpresa

Nel sondaggio di Antonio Noto per La Repubblica sul gradimento dei ministri, a sorpresa, il primo è Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) che guadagna un punto e sale al 44 per cento di fiducia. Al secondo posto resta saldo con il 43 per cento il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Seguito da tre ministri: Piantedosi (Interno), Lollobrigida (Agricoltura) e Giorgetti (Economia), tutti al 40 per cento. Calano invece il ministro al Turismo Daniela Santanchè, e il Guardasigilli Carlo Nordio "che perde due punti, scende al 29 per cento e arriva al 15esimo posto", scrive il sondaggista. "In tal caso non è da escludere che questo decremento possa essere legato alle recenti polemiche sulla sua riforma della Giustizia", spiega Noto.

Chi aumenta di più tra i colleghi è il ministro della Salute Orazio Schillaci. Nel suo caso "l’incremento è del 3 per cento e così conquista la 17esima posizione. Non si può escludere che questo trend positivo sia dovuto anche alla comunicazione istituzionale di questi giorni in cui, attraverso un testimonial come Carlo Conti, si impartiscono ai cittadini informazioni per difendersi e fronteggiare l’anomala ondata di caldo". E crescono di due punti percentuali anche i "ministri Musumeci (Mare) Fitto (Affari europei) e Lollobrigida (Agricoltura). In generale, comunque, il livello medio della fiducia a tutti i ministri è il 31,5% con una flessione dello 0,3 rispetto al mese precedente".