Matteo Salvini, lo sfogo: "Multe, bisogna usare la testa"

Matteo Salvini bacchetta le forze dell'ordine: "Bisogna usare la testa". Lo sfogo del ministro dei Trasporti arriva dopo le proteste di alcuni automobilisti sanzionati da vigili e agenti della Stradale che hanno preso alla lettera il nuovo codice della Strada che porta la sua firma. L'articolo 157 che prevede infatti multe salate - da euro 223,00 a euro 444,00 - per gli automobilisti che lasciano il motore acceso, durante la sosta del veicolo, per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria, senza tener conto dei casi particolari. Che sono venuti fuori in questi giorni di caldo asfissiante.

Con queste temperature?, si sono lamentati gli automobilisti. Il ministro leader della Lega Salvini ci ha pensato e ha quindi deciso di invitare ufficialmente "le polizie locali ad applicare buon senso in relazione al comma 7-bis". "Pensiamo alle famiglie con bambini o anziani a bordo", ha detto il ministro dei Trasporti che ha concluso: "Le norme vanno applicate ma con buonsenso e usando la testa".