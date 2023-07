Elly Schlein "farà come Silvio Berlusconi": la pazza idea in vista del voto

26 luglio 2023 a

Il Pd ha passato anni e anni a criticare Silvio Berlusconi. Lo criticava pure sulle strategie elettorali che, a spese dei dem, si rivelavano vincenti il più delle volte. E così per una incredibile legge del contrappasso, adesso, proprio il Pd fa lo stesso gioco del Cav. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Foglio c'è un gran da fare dalle parti del Nazareno in vista del voto per le Europee del 2024.

Diciamocelo chiaramente, al voto per il parlamento di Strasburgo, la Schlein si gioca tutto. Anche la sua permanenza alla guida del Pd. In questo senso va sottolineata anche la nascita di una nuova corrente a marchio Bonaccini che quasi certamente darà del filo da torcere alla segretaria dem. Da qui l'idea di giocarsi il tutto per tutto alle Europee. Infatti, a quanto pare, la Schlein starebbe pensando di candidarsi come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni per il voto del prossimo anno. Una mossa identica a quella che fece il Cav e che potrebbe avere dei rischi.

Infatti la Schlein in tutti i territori vuole misurare la potenza dei "capi" della sinistra, da De Luca a Emiliano fino a Guerini. Verificare passo passo la sua forza o la sua debolezza. E nel caso in cui qualcuno la fregasse con un risultato sorprendente, la figuraccia a quel punto sarebbe completa. Intanto il Pd nell'ultimo sondaggio ha perso lo 0,7 per cento. Un dato molto preoccupante per i dem che sperano di recuperare terreno in vista delle Europee. Un'impresa del tutto impossibile. La Meloni e il centrodestra sono lanciatissimi e all'orizzonte per il Nazareno potrebbe esserci l'ennesima batosta.