Licia Ronzulli ridicolizza i compagni Pd: "Perché mi fate ridere"

Il cambiamento climatico? Colpa del governo Meloni. Almeno per chi come Angelo Bonelli, leader dei Verdi, si è spinto a dire che il premier non si comporta da madre perché, a suo dire, non penserebbe all'ambiente. Peccato però che a raccontare un'altra verità ci pensi Licia Ronzulli. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 27 luglio su La7, la senatrice di Forza Italia ricorda che "noi ereditiamo un territorio di cui nessuno si è occupato in questi dieci anni".

E pensare che dalle opposizioni non fanno altro che puntare il dito. "A me - tuona a riguardo la Ronzulli, in studio con Francesco Magnani - fa sorridere che oggi la sinistra provi a raccontare, utilizzando addirittura la parola 'negazionismo', che la colpa è di questo governo. Non ha fatto nulla in questi dieci anni per non lasciarci un territorio così devastato come l'abbiamo ereditato".

A meno di 24 ore dal nubifragio che ha mandato la Lombardia ko, Bonelli andava dicendo: "A questo punto è assolutamente inammissibile il protrarsi dell'atteggiamento propagandistico di questo governo evidentemente negazionista. E ora di dire basta alle fake news e alla serie di no rispetto alla crisi climatica". Finita qui? Niente affatto. Ad accodarsi anche il Movimento 5 Stelle. Come detto dall'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il governo deve mettere "questa emergenza al primo posto, davvero con scelte coraggiose e ferme" perché si deve smettere "di dare voce a chi nega che esista il cambiamento climatico". Tradotto: anche per i grillini il centrodestra dà credito ai negazionisti causando nubifragi su intere città. Tutto vero.