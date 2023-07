Pnrr, trionfo Meloni: "Grande risultato", in arrivo i 18,5 miliardi della terza rata

28 luglio 2023 a

a

a

Due buone notizie per l'Italia: il via libera dell'Unione europea al pagamento della terza rata del Pnrr e l'ok della Commissione alle modifiche chieste dal governo italiano su alcuni obiettivi legati alla quarta rata, da 16,5 miliardi. "Avanti tutta, con Italia Domani”: queste le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Così, oggi, dopo una trattativa durata sette mesi, si sblocca l’iter della tranche da 18,5 miliardi, che sarà erogata nelle prossime settimane.

"L'Italia ha mostrato molti progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti cruciali inclusi nel suo Piano per la ripresa e la resilienza, ad esempio riformando il sistema sanitario, giudiziario e fiscale", ha spiegato la von der Leyen. Che ha anche sottolineato l’impegno dell’Italia sul fronte dei servizi pubblici digitali e del trasporto pubblico, oltre che sulla legge per la concorrenza. Complimenti arrivano anche dal commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni: “Oggi compiamo due importanti passi avanti con l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia”.

Grande soddisfazione per Giorgia Meloni, che in una nota ha scritto: "Sono molto soddisfatta della decisione di oggi della Commissione europea, che ha deliberato il pagamento della terza rata del PNRR e ha approvato le modifiche proposte dal Governo sulla quarta rata. Un grande risultato che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell'intenso lavoro portato avanti in questi mesi e dalla forte sinergia del Governo con la Commissione europea. E per questo ringrazio in modo particolare la presidente von der Leyen. Desidero ringraziare anche il Ministro Fitto e tutti i Ministeri che hanno consentito di centrare questo obiettivo. Continueremo a lavorare in questa direzione nell'interesse dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e delle nostre imprese".

"Bene il via libera della Commissione europea alla terza rata e alle modifiche proposte sulla quarta. Ci dicevano che modificare il Pnrr non era possibile e si sbagliavano. Il Governo Meloni incassa un altro punto fondamentale per la crescita della Nazione, nell’interesse delle famiglie e delle imprese italiane", così invece ha commentato il presidente della Commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. Mentre Licia Ronzulli ha puntualizzato: "Smentiti i gufi e chi ha tifato contro l'Italia. L'Ue ha dato il via libera alla terza rata del Pnrr, a dimostrazione di quanto il governo stia lavorando seriamente, con credibilità ed autorevolezza".