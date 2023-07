Sondaggio, il punto più basso di Elly Schlein: dove arriva la Meloni

29 luglio 2023 a

“Fratelli d’Italia cresce di un punto, collocandosi al 30,4% e tornando grosso modo ai valori che hanno caratterizzato questa formazione dall’inizio dell’anno”. L'analisi è di Nando Pagnoncelli che ha elaborato un sondaggio per il Corriere della Sera che dimostra come gli elettori siano ancora in “luna di miele” con il partito di governo. Un po' meno con gli altri partiti di centro destra che registrano entrambi un calo: la Lega arriva al 8,4% e Forza Italia al 6%. E a proposito degli azzurri Pagnoncelli sottolinea il momento di passaggio che sta vivendo il partito: “La scommessa di questa formazione, dopo la scomparsa del leader storico, è quella di mantenere il proprio consenso e di portarlo intatto o quasi alle elezioni europee. Si tratterà di seguire con attenzione questa scommessa”, avverte il sondaggista.

I dati pubblicati da via Solferino indicano anche che il Pd di Elly Schlein piace sempre meno agli italiani. Il principale partito di opposizione è secondo il sondaggio di Pagnoncelli al 19,3%, “il punto più basso dall’elezione della segretaria Schlein”. A scapito dei dem crescono le forze minori alle ali del Pd: l’alleanza Verdi Sinistra guadagna lo 0,9% arrivando al 4,1%; +Europa cresce dell’1,2% attestandosi al 2,7%. Da parte sua il M5S rimane al 16,3% mentre nel Terzo Polo si registra il solito travaso di consensi che questa settimana veder primeggiare Azione (a 3,9%) su Italia viva (a 3%).