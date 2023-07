Elly Schlein contro il governo: "Brutale, non ci stiamo"

29 luglio 2023 a

a

a

"169mila famiglie sono state avvisate che non riceveranno più un sostegno contro la povertà con un SMS, persone che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Brutale": Elly Schlein si accoda ai grillini insorti per lo stop del governo al reddito di cittadinanza. E in un post su Facebook scrive: "La risposta della destra a queste persone sostanzialmente è: 'fatti vostri'. E noi non ci stiamo".

Intanto è scoppiato lo scontro totale tra maggioranza e opposizione sul sussidio grillino dopo la proposta di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato dell'Inps e del suo ex presidente Pasquale Tridico. Una proposta che ha fatto infuriare Giuseppe Conte, il quale ha parlato, senza mezzi termini, di "bullismo istituzionale".

"Il punto più basso della Schlein": il sondaggio-bomba che fa godere la Meloni

"Meloni - ha accusato Conte - ha voltato le spalle a chi soffre senza neanche metterci la faccia, con un sms. Un modo per dire 'Arrangiatevi'". Parole a cui il centrodestra ha risposto subito. "Il reddito di cittadinanza - ha detto Foti - nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario". Arrivando poi a chiedere una commissione d'inchiesta sull'operato di Tridico quando era a capo dell'Inps.