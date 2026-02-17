Libero logo
Jannik Sinner, occhio a Laila Hasanovic: la mossa che spiega tutto

martedì 17 febbraio 2026
Le voci di crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic vengono spazzate via in poche ore. A mettere fine ai rumors è stata la presenza della modella danese in Qatar, dove ha raggiunto il numero 2 del mondo per l’ATP 500 di Doha, archiviando così le indiscrezioni nate dopo la sua assenza in Australia.

Lontana da Melbourne solo per impegni professionali, Hasanovic a gennaio era impegnata tra la Paris Fashion Week e la Copenhagen Fashion Week. Appena terminati gli appuntamenti sulle passerelle, è volata in Medio Oriente per stare accanto al ragazzo di San Candido. Le telecamere, durante il match d’esordio contro Tomas Machac, liquidato dall'altoatesino in soli 69 minuti, hanno indugiato sul box dell’azzurro: accanto a Simone Vagnozzi e Darren Cahill c’era proprio Laila, sorridente e partecipe, con un vistoso anello al dito medio della mano sinistra. Una presenza discreta ma significativa per un giocatore metodico come Sinner, che l’aveva già avuta al suo fianco nei trionfi di Vienna e alle Finals di Torino.

Tra un allenamento e l’altro, la modella ha ritagliato spazio anche per le amicizie: sui social è comparsa insieme a Emilia Bte, influencer tedesca da oltre un milione di follower. Segnali semplici, ma sufficienti a spegnere ogni dubbio sulla solidità della coppia.

