Simonetta Matone, minaccia agghiacciante: "Una bella sorpresa dietro l'angolo"

"Esprimo la mia piena solidarietà alla collega senatrice Simonetta Matone per le gravi minacce di morte ricevute. Si tratta di un fatto inaccettabile che merita la massima attenzione da parte delle autorità competenti". "Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa", è il messaggio ricevuto dalla onorevole via mail. Del fatto è stata subito informata la Polizia postale. Il ministro della Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso "la più ferma condanna delle gravi e inaccettabili minacce ricevute" dalla Matone. "Mi auguro che tutte le forze politiche possano stigmatizzare senza distinzioni questo ignobile atto. Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta al più presto piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Solidarietà all’amica Simonetta, certo che non sarà questo vile gesto a fermarla".

Tutto il mondo del centrodestra si muove a sostegno dell'onorevole della Lega ed ex magistrata, finita nel mirino dei violenti. "Ogni forma di violenza e intimidazione - sottolinea Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera - impone una condanna chiara e deve essere contrastata con determinazione. A lei vanno la mia vicinanza e il mio sostegno". "Esprimo la mia più ferma e convinta solidarietà all'onorevole Matone, oggetto di minacce gravi e inaccettabili. Colpire una donna delle istituzioni con l'intimidazione significa colpire lo Stato stesso. Non può esistere alcuna giustificazione per chi tenta di sostituire il confronto democratico con l'odio e la violenza", dichiara in una nota l'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre. "La politica è responsabilità, è servizio, è coraggio: e nessuna minaccia potrà mai piegare chi svolge il proprio ruolo con determinazione e senso delle istituzioni - aggiunge Baldassarre -.Mi auguro che venga fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia".

