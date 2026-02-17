Inter-Juve, Del Piero asfalta Beppe Sala: "Pensa a cose serie!"

La replica è stata tagliente. Da ko tecnico. Dopo le critiche del sindaco di Milano Beppe Sala, Alessandro Del Piero non ha nascosto il proprio stupore e ha contrattaccato, affondanto il primo cittadino meneghino: "Sono rimasto sorpreso dalle parole del sindaco Beppe Sala anche perché io non avevo parlato di Bastoni. Ho sempre cercato di rispondere sul campo e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente di queste cose. Penso che Sala abbia cose più importanti a cui pensare rispetto a cercare i miei video sui social", ha picchiato durissimo "Pinturicchio".

Il botta e risposta nasce dalle polemiche seguite a Inter-Juventus, terminata 3-2 per i nerazzurri e segnata dall’episodio della simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Un caso che ha acceso il dibattito, dentro e fuori dal campo: una polemica furibonda che ancora non si placa.