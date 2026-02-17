Inter-Juve, Del Piero asfalta Beppe Sala: "Pensa a cose serie!"

La replica è stata tagliente. Da ko tecnico. Dopo le critiche del sindaco di Milano Beppe Sala, Alessandro Del Piero non ha nascosto il proprio stupore e ha contrattaccato, affondanto il primo cittadino meneghino: "Sono rimasto sorpreso dalle parole del sindaco Beppe Sala anche perché io non avevo parlato di Bastoni. Ho sempre cercato di rispondere sul campo e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente di queste cose. Penso che Sala abbia cose più importanti a cui pensare rispetto a cercare i miei video sui social", ha picchiato durissimo "Pinturicchio".
Il botta e risposta nasce dalle polemiche seguite a Inter-Juventus, terminata 3-2 per i nerazzurri e segnata dall’episodio della simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Un caso che ha acceso il dibattito, dentro e fuori dal campo: una polemica furibonda che ancora non si placa.
Intervenendo a Casa Italia, in Triennale, Sala aveva commentato: "Bastoni ha sbagliato, lo sa perché è un ragazzo intelligente". Poi l’affondo contro l’ex capitano bianconero: "Vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili - ci sono filmati di Chiellini e Del Piero - e che adesso fanno i censori - continua Sala -. Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi".
La risposta è arrivata dagli studi di Sky Sport, imbeccata da Federica Masolin: "Non so se hai letto ma il sindaco Sala ti ha punzecchiato e ha detto che sei un simulatore". Del Piero ha ribadito: "Ho letto, ho letto e sono rimasto sorpreso, non avevo mai parlato di Bastoni e ho sempre cercato di rispondere sul campo. Non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi. Poi Sala è anche il sindaco di Milano: rispetto la sua figura e le istituzioni ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. Penso abbia cose più importanti a cui pensare". A chiudere, tra ironia e stoccata finale: "Ma mi fa piacere che abbia dedicato del tempo a cercare i miei video sui social", ha concluso Del Piero, colpendo nel segno.