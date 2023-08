Gianni Alemanno si scatena contro Meloni: "Una follia! Ma quale destra sociale?"

05 agosto 2023 a

a

a

Un agguato a sorpresa. Contro Giorgia Meloni, in modo netto, brusco, si schiera Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma diventato ormai un habituè dei salottini di La7.

Infatti nella serata di venerdì 4 agosto Alemanno era ospite in studio a In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, dove si dibatteva sul reddito di cittadinanza, o meglio sullo stop al sussidio arrivato via sms per alcune decine di migliaia di orami ex percettori. Stop ampiamente annunciato e stabilito tempo fa dal governo.

"Cosa è peggio di Fassino". Senaldi, clamorosa stoccata

E l'ex primo cittadino capitolino è contrarissimo a quanto fatto dalla Meloni: "Lei con la destra sociale non ha nulla a che fare", premette marcando le sue radici missine. E ancora, sul reddito: "La misura va riformata, ma sospenderla ad agosto è una follia. E secondo me c'è margine per fare ricorso. Molte di queste persone non lavorano perché non c'è lavoro, l'unica alternativa sono i lavori socialmente utili", conclude un Alemanno sorprendentemente scatenato contro il premier.

In Onda, Alamanno contro Meloni: qui il video