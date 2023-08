Caso-De Angelis, Rocca: "Meloni non è felice, oggi parlo con lui"

07 agosto 2023 a

L'appuntamento per chiarire è fissato nel pomeriggio; dopodiché il governatore del Lazio, Francesco Rocca, prenderà una decisione. È stato lui stesso ad annunciare l'incontro con il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Marcello De Angelis dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni sui responsabili della strage di Bologna. Del resto, ha ammesso lo stesso Presidente della Regione Lazio, che la premier Giorgia Meloni "mi ha chiesto ovviamente di approfondire, di chiarire e sicuramente non era felice per quanto accaduto".

Rocca ci tiene a prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo sottoposto, che è anche amico di vecchia data. De Angelis "ha commesso un errore importante nel parlare in termini di certezza", dice il presidente della Regione precisando che "ha parlato a titolo personale e questo ancora una volta ci tengo a chiarirlo". "La mia posizione l'ho espressa con chiarezza con il comunicato rilasciato ieri pomeriggio", ha ripetuto Rocca annunciando: "Oggi mi confronterò con lui". Poi ha spiegato. "C'è una sfera privata e una sfera pubblica. Certo, bisogna stare attenti: ha commesso un errore grave. Adesso io farò le mie valutazioni ma c'è comunque una sfera di libertà individuale che ovviamente va contenuta nei limiti di quello che è il rispetto del prossimo e delle sentenze. Ma De Angelis non ha alcun ruolo politico nell'amministrazione regionale".