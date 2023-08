Giorgia Meloni, "ormai da 5 mesi": la scelta radicale che la dice lunghissima

09 agosto 2023 a

Dopo l'ultimo Consiglio dei ministri che ha varato il cosiddetto "decreto omnibus", quello che ha portato in dote anche la tassazione sugli extra-profitti bancari, chiude il Parlamento. Una breve pausa in vista delle fatiche dell'autunno e del prossimo inverno.

Da par suo, Giorgia Meloni si concede qualche giorno di vacanza in Puglia. Con lei il compagno, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, e la figlia Ginevra. Una vacanza tutta in famiglia, il più lontano possibile da occhi indiscreti, giornalisti e curiosi. Non a caso, pare che il presidente del Consiglio abbia scelto una masseria differente rispetto a quella in cui trascorreva le sue vacanze in passato, questo proprio per "depistare" chiunque di non desiderato volesse raggiungerla.

E il premier si è defilata anche nel corso della conferenza stampa che ha seguito l'ultimo Consiglio dei ministri. Già, presente su tutto, ma Giorgia Meloni non è affatto ossessionata dal palcoscenico, dall'essere "il volto del governo" sempre e comunque. Anche perché in ogni caso il volto del governo è e resta lei.

Si pensi infatti che la leader e fondatrice di Fratelli d'Italia non ha saltato solo l'ultima conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri, ma tutte quelle degli ultimi cinque mesi. Al contrario, ha preso parte a conferenze stampa in altri contesti e anche in altri paesi. Insomma, non si sottrae. Nemmeno per idea. Lascia semplicemente l'onore e l'onere di rispondere alle domande dei giornalisti alla squadra dei suoi ministri, dei quali mostra di fidarsi profondamente, con buona pace di gufi e rosiconi di sinistra...