Chiara Colosimo, lo scivolone di Repubblica: "Le foto della vacanza? Inopportuno"

Chiara Colosimo pubblica le foto della vacanza in Grecia, sull’isola di Symi, nel Dodecaneso, e per Repubblica fa uno scivolone: "Abbastanza inopportuno per una politica esposta e ritenuta da tre mesi un possibile obiettivo di attentatori". La presidente della commissione antimafia, in effetti, dal 23 maggio scorso è sotto scorta, anche se - come da lei specificato sui social - la vacanza l'ha fatta da sola col marito: "Ragazzi bravissimi che però sono sempre con me. Avevo bisogno di qualche giorno sola con il mio futuro marito. Evitate polemiche a prescindere". Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, insomma, l'esponente di Fratelli d'Italia avrebbe fatto uno scivolone.

Peccato, però, che lo scivolone lo abbia commesso proprio Repubblica. La Colosimo, infatti, ha specificato in un secondo momento di essere già rientrata a lavoro. Le foto risalgono a giorni fa, quando era ancora in vacanza col suo promesso sposo. Nessun rischio di finire nel mirino di attentatori, dunque.

Dopo essere stati rassicurati dallo staff della Colosimo, che ha sottolineato come la pubblicazione delle foto sia avvenuta dopo il suo rientro in Italia, a Repubblica hanno insistito: "Pur stando così le cose, non sembra comunque sicuro per chi ha bisogno di spostarsi in ogni momento con la scorta far sapere che quando si concede un tuffo in mare in una località di vacanza lo fa da sola senza nessuno che le guardi le spalle".