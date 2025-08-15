Capolavoro Meloni, "Italia più sicura della Francia": la sinistra rosica

I rendimenti obbligazionari francesi stanno convergendo con quelli italiani per la prima volta dalla crisi finanziaria globale, come riportato dal Financial Times. I tassi dei titoli di Stato francesi a 10 anni hanno superato il 3% nell’ultimo anno, raggiungendo il 3,365%, a causa dell’instabilità politica e delle preoccupazioni per le finanze pubbliche francesi, con un deficit vicino al 6% del PIL. In Italia, invece, i Btp a 10 anni si attestano al 3,506%, con un divario di soli 0,14 punti percentuali rispetto alla Francia.

Questo ribaltamento, sottolinea il Financial Times, è dovuto alla "prudenza fiscale" del governo Meloni, che ha conquistato la fiducia degli investitori, riducendo i rendimenti obbligazionari italiani. Durante la crisi del debito dell’Eurozona, lo spread tra Italia e Francia superava i 4 punti percentuali, mentre oggi si misura in frazioni.La senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda evidenzia come questo dato smentisca le narrazioni del Pd, accusato di diffondere "dati fasulli" sul turismo per denigrare l’Italia.