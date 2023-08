Elly Schlein, "è il momento di portarla in Parlamento"

29 agosto 2023 a

"È chiaro che non hanno i soldi per mantenere quanto hanno promesso": Elly Schlein lo ha detto a proposito del governo e della manovra, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una visita a Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca. "Per noi è fondamentale mettere le risorse dove hanno dimenticato volutamente di metterle nella scorsa manovra, in primis nella sanità pubblica. Non mettere le risorse sulla sanità pubblica vuol dire già tagliare i servizi alle cittadine e i cittadini - ha detto la segretaria dem -. Stiamo già vedendo le liste di attesa che si allungano".

La Schlein, poi, ha invitato la maggioranza di governo ad agire insieme sul tema della violenza di genere: "Proviamo a mettere da parte la dialettica politica, anche aspra, tra maggioranza e opposizione e facciamo un grande lavoro di investimento. La repressione non basta". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo far capire sin dalle scuole che serve il consenso. Laddove non c'è il consenso, è sempre reato, è sempre una violenza, come dice anche una direttiva europea approvata di recente". A seguire, la segretaria del Pd ha anche voluto esprimere vicinanza alla vittima dello stupro a Palermo, presa di mira in questi giorni sui social: "Esprimo la mia solidarietà alla vittima dello stupro di Palermo, che non può, oltre a quello che ha vissuto, subire anche gli insulti infamanti di coloro che colpevolizzano la vittima. Questo non è accettabile".

Infine, un appello al Parlamento: la legge sull'antifascismo "è una legge importante e necessaria, su cui sono state raccolte oltre 250 mila firme e credo sia il momento di portarla avanti in Parlamento. Era già arrivata nella scorsa legislatura e insistiamo affinché venga calendarizzata al più presto. È importante per la memoria della violenza efferata nazista e fascista": lo ha detto a Sant'Anna di Stazzema, luogo di una strage nazifascista avvenuta il 12 agosto 1944.