Sergio Mattarella, il sondaggio Diamanti: "Numeri record"

In un momento storico in cui le divisioni politiche e sociali sono molteplici, c’è una figura che mette d’accordo quasi tutti gli italiani. Si tratta di Sergio Mattarella, che nell’ultimo sondaggio condotto da Demos per Repubblica ha raggiunto un consenso da record: il 73% ha espresso “molta-moltissima fiducia” nei confronti del presidente, ovvero quasi tre italiani su quattro. Un sostegno enorme, che non conosce flessioni ma che anzi continua a crescere.

Tutto è partito durante l’epidemia di Covid, con la paura del virus che ha spinto gli italiani a cercare un punto di riferimento condiviso. Da allora Mattarella non solo è diventato una figura imprescindibile, ma è sempre intervenuto in maniera puntuale ed esplicita su temi importanti di attualità. L’ultimo caso è quello della tragedia di Brandizzo, dove cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno mentre erano al lavoro. Il presidente si è fatto sentire e ha messo in chiaro che “morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza”.

La fiducia in Mattarella è ormai trasversale: sebbene raggiunga i massimi livelli tra gli elettori del Pd e di Forza Italia, anche nella base degli altri partiti ha guadagnato circa due terzi dei consensi. Un altro dato significativo sottolineato da Repubblica è quello riguardante l’età dei sostenitori del presidente: tra gli over 65 raggiunge quasi il 90%, a seguire gli over 50 e poi gli under 30, tra i quali la popolarità di Mattarella è superiore al 70%. Insomma, il presidente è un riferimento per tutti, vecchi e giovani, e indipendentemente dal colore politico.