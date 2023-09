Meloni, “così governerà 100 anni”: come si auto-sabota la sinistra

03 settembre 2023 a

a

a

“Con un’opposizione così Giorgia Meloni governerà cento anni”. È il commento en tranchant di Dagospia riguardo alle stralunate dichiarazioni di Eleonora Avi, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. È lei a incolpare il centrodestra per l’uccisione dell’orsa Amarena, nonostante tutto l’esecutivo abbia condannato quanto accaduto. A quanto pare, però, a sinistra non c’è mai fine al ridicolo.

“Uccisa l’orsa Amarena a colpi di fucile - ha dichiarato la deputata appartenente alle file dell’opposizione - ecco le conseguenze drammatiche di questo governo che ha dato il via alla caccia libera come fossimo nel far west consentendo di uccidere animali selvatici anche in aree urbane e protette. Questo governo è il responsabile morale di azioni gravissime come questa, in cui un uomo si sente libero di imbracciare un fucile e sparare a uno dei pochi esemplari femmina del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che non aveva mai causato alcun problema alle persone. Tutto questo deve essere fermato”.

Intanto è stato individuato l'uomo che ha sparato e ucciso Amarena: anche se non è ancora indagato e le sue responsabilità dovranno essere accertate, il suo volto e il suo nome sono alla mercé della rete. La sua bacheca di Facebook è piena di insulti e minacce. A gettare benzina sul fuoco un post datato 25 gennaio.