Ustica, "tutto quello che sa": l'appello di Renzi ad Amato

"Esprimo perplessità sul modo in cui ha detto queste cose: noi dobbiamo trasparenza e verità a 81 famiglie prima di parlare con i francesi o i libici": Matteo Renzi ha commentato così le accuse lanciate da Giuliano Amato contro la Francia in merito alla strage di Ustica. L'ex premier in un'intervista a Repubblica ha parlato della possibile responsabilità dell'aeronautica francese nella tragedia del 27 giugno 1980.

Intervenuto alla festa del suo partito, Italia Viva, a Firenze, Renzi ha poi aggiunto: "Il tema è che ci sono 81 italiani che sono morti nel modo più orribile, mentre andavano in vacanza, lasciando nel dolore famiglie che hanno chiesto la verità e continuano a chiederla. Che vi sia stato quello che Purgatori chiamava il muro di gomma è difficile negarlo e oggi Amato lo conferma in modo autorevolissimo".

Infine un appello ad Amato: "Se ha qualche elemento in più, deve essere un po' più conseguente e non limitarsi a un’intervista e a una ricostruzione del si dice. Il mio è un invito al presidente Amato: prima di chiedere a Macron, che andava alle medie al tempo di Ustica, prima di chiedere delle spiegazioni con un’intervista, dica tutto quello che sa, altrimenti sembra un messaggio in bottiglia e con 81 morti non si mandano messaggi in bottiglia".