Strage di Ustica, Salvini su Amato: "Inaudita gravità, cosa attendiamo ora"

02 settembre 2023 a

a

a

"Giuliano Amato ha rilasciato dichiarazioni di inaudita gravità a proposito di Ustica: è assolutamente necessario capire se ci sono anche elementi concreti a sostegno delle sue parole": questo il commento di Matteo Salvini dopo le accuse lanciate dall'ex presidente del Consiglio contro Parigi. "Visto il peso delle affermazioni di Amato e il suo ruolo rilevante all’epoca dei fatti, attendiamo commenti delle autorità francesi", ha aggiunto ancora il vicepremier.

A far esplodere la bomba un'intervista che Amato ha rilasciato a Repubblica. Un'intervista nella quale l'ex premier ha ricostruito la vicenda risalente al 27 giugno 1980. Per lui "la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico".

Intanto dall'Eliseo hanno risposto a questa versione con un secco "no comment". "Non abbiamo nessun commento da fare in proposito": questo quanto alcune fonti dell'Eliseo avrebbero riferito all'Adnkronos. Nessuna parola nemmeno da parte del presidente francese Emmanuel Macron